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Спикер ЗС Кубани выступил за повышение возраста выдачи разрешения на владение оружием

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко выступил за повышение возраста выдачи разрешения на владение оружием до 21 года. Это, по его словам, связано с недавней трагедией в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Стрельба, которую открыл студент учебного заведения города Благовещенска, по мнению председателя регионального парламента, аналогична ситуации, произошедшей год назад в Керченском технологическом колледже в Крыму, и требует незамедлительного принятия законодательных мер.

«На заседании конференции ЮРПА в Краснодаре по предложению крымской делегации была рассмотрена инициатива о повышении безопасности в общеобразовательных учреждениях. В документе был представлен обширный ряд мер, начиная от охраны социальных объектов силами Нацгвардии до повышения возраста разрешения на владение оружием до 21 года. Думаю, пришло время вернуться к их обсуждению», - заявил “Ъ-Кубань” господин Бурлачко.

По мнению спикера ЗСК, после трагедии в Керчи многое было сделано для предотвращения подобных случаев, но, к сожалению, ситуация повторилась. «Коллеги из обеих палат российского парламента выступили с инициативой проведения парламентских слушаний по данному резонансному вопросу», - подчеркнул председатель Заксобрания края.

Как сообщал “Ъ”, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Василий Хитрых


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