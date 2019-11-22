Все тайные штрафы становятся явными

Компании, предоставляющие услуги в области каршеринга и такси, уже в 2020 году смогут проверять сроки действия водительских прав и нарушения ПДД. По поручению президента Госавтоинспекция создает единую цифровую платформу, в рамках которой у каждого автомобилиста появится личный профиль с данными. Депутаты Госдумы, участники рынка и страховщики инициативу уже поддержали.

Откройте доступ

Идея единого цифрового сервиса для компаний обсуждалась в Госавтоинспекции давно, но катализатором для ее разработки стало поручение президента. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе июньского Госсовета по безопасности движения говорил о необходимости «проработать механизм, который будет гарантировать безопасность пассажиров». «Нужно обеспечить доступ юрлиц и ИП к информационным ресурсам, позволяющим осуществлять проверку водителей на предмет наличия водительских удостоверений и отсутствия санкций»,— заявил он. По итогам Госсовета было сформулировано поручение правительству: до 1 февраля 2020 года «принять меры» по разработке новой системы.

Проверить водительское удостоверение сегодня можно через сервис на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф), введя номер ВУ и дату выдачи документа. В 2017 году такую проверку запрашивали около 6 млн раз, в 2018 году — 13,5 млн. Но для массовых, пакетных запросов такой сервис не предназначен. Проверить чужие штрафы (независимо от того, оплачены они или нет) — нельзя. На сайте Федеральной службы судебных приставов по ФИО можно увидеть исполнительные производства, возбужденные по материалам из ГИБДД, но и эти сведения полной картины не дают, а лишь дают повод для размышлений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В российской Госавтоинспекции уже разработали концепцию новой информационной системы, сейчас формируется техническое задание по ее созданию. О принципах ее работы рассказал начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

Каждый российский водитель будет иметь свой собственный цифровой профиль, состоящий из определенного набора сведений. Базовый набор — это водительские права (сроки действия, возможные лишения и т. д.) и количество нарушений ПДД. Источником данных будет служить действующая Федеральная информационная система ГИБДД. В перспективе профиль можно будет наполнить данными других ведомственных систем, например электронными медицинскими справками Минздрава, которые появятся в ближайшие несколько лет.

Через портал госуслуг (сегодня у него более 100 млн пользователей) водитель сможет открыть доступ к своему профилю любой компании, зарегистрированной в системе ЕСИА. Допустим, автотранспортное предприятие, нанимая сотрудника на работу, хочет выяснить, не является ли он злостным нарушителем ПДД и не лишен ли прав. Компания просит водителя открыть доступ к данным: если ему скрывать нечего, то профиль он откроет. Впоследствии, когда гражданина возьмут на работу, компания сможет получать push-сообщения обо всех изменениях в профиле. Например, если сотрудника в нерабочее время остановили на своей машине за пьяное вождение и лишили прав. Без доступа к профилю работодатель об этом никогда не узнает.

Не так давно Госавтоинспекция проверила более 1,5 млн водителей, зарегистрированных в системе одной крупной компании (предоставляет услуги каршеринга и такси), и выявила более 8 тыс. водителей, лишенных прав управления. В ходе еще одной проверки, которая проводилась минувшим летом, выяснилось, что 3 тыс. водителей из 126 тыс. таксистов управляют автомобилями по иностранным правам. Почему так вышло — сказать сложно, но доступ к цифровому профилю водителей подобную ситуацию исключил бы. Некоторые компании заявляют, что их службы безопасности уже сегодня проверяют водителей на предмет нарушений, но умалчивают, что используют для этого непроверенные каналы, не гарантирующие достоверность информации. Вскоре, надеемся, все же заработает единая информационная система Минздрава и подразделения Госавтоинспекции наконец смогут получать сведения о появившихся медицинских противопоказаниях у водителей. Предположим, у гражданина с действующими правами резко ухудшилось зрение, врачи это зафиксировали: сведения передаются в Госавтоинспекцию, которая затем аннулирует водительское удостоверение. Компания, конечно же, должна будет такого водителя от управления автомобилем отстранить.

Законодательных изменений для запуска сервиса не нужно, считают в Госавтоинспекции МВД России, ведь водитель добровольно соглашается на открытие профиля. А вот перевозчики и транспортные компании по идее должны при найме водителей проверять сведения (и не допускать за руль тех, кто лишен прав), чтобы обеспечить безопасность перевозок. Эту обязанность нужно записать в законе.

Начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников:

«Создана информационная база, которая позволяет четко отслеживать весь процесс от получения прав на управление до его дальнейшего прекращения. Мы сейчас работаем над тем, как это все правильно систематизировать. Наша система позволяет в режиме онлайн в каждом отдельном запросе это все проверять. Мы прорабатываем, и я думаю, мы до конца года сделаем программное обеспечение, где любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще один сервис, который будет доступен в рамках цифровой платформы,— возможность через сайт госуслуг записаться в автошколу, имеющую лицензии и необходимые заключения из Госавтоинспекции. Весь процесс обучения будет контролироваться ГИБДД в режиме онлайн. На момент экзамена не надо будет приносить никаких документов: все данные, включая свидетельство о профессии водителя и медсправку, подразделение получит через цифровой профиль в электронном виде.

Сервис, выгодный для всех

Эксперты разработку системы поддержали. «Хорошая идея, правильная, при этом современная,— говорит заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Проверки в режиме онлайн — это цифровой подход. Бумажный документооборот надо минимизировать». Он напомнил, что сегодня у транспортных компаний уже есть обязанность проверять у нанимаемых водителей медсправку, но цифровой профиль депутат назвал «современным и всеобъемлющим вариантом».

Крупные компании сегодня анализируют поведение пользователей каршеринга — на каждой машине стоит система спутникового слежения, телематика, говорит представитель каршеринговой компании Алена Балакирева. «В случае агрессивной езды мы можем не только оштрафовать пользователя, но и закрыть ему доступ к сервису,— объясняет она.— При этом скоринг позволяет не только наказывать. Мы гораздо больше хотим поощрять, стимулируя аккуратное вождение. Скидками, бонусами или доступом к редким моделям авто. Когда речь идет о новом клиенте, мы проверяем его документы через сервис Госавтоинспекции на предмет лишения прав».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Единая государственная система с цифровым профилем водителя, уверена Алена Балакирева, окажет серьезную помощь бизнесу в оценке потенциального клиента. «Мы еще эффективнее и быстрее сможем проводить проверку документов,— говорит она.— Что касается уже действующих клиентов, то у нас будет возможность понять, как они ведут себя на дороге, в целом, не только за рулем наших автомобилей». Общая база с профилями водителей будет особенно полезна через несколько лет, когда рынок каршеринга (по крайней мере в Москве) насытится и компании будут бороться за максимально аккуратного клиента, того, кто всегда водит без нарушений.

Новая цифровая платформа выгодна и страховым компаниям. Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс напоминает, что сейчас готовится законопроект об индивидуализации тарифов по ОСАГО, предполагающий, что страховщики будут при расчете тарифа для водителя учитывать случаи грубого нарушения ПДД. «Мы считаем, что может быть использована именно новая система Госавтоинспекции,— говорит он.— Более того, обмен данными, характеризующими степень аварийности водителя, крайне полезен как самим страховщикам, так и автовладельцам. На их основе страховые компании могут максимально индивидуализировать тариф, предложив максимальную скидку для аккуратных водителей. РСА уже отладил эффективную систему обмена данными с Госавтоинспекцией в рамках реализации проекта по проверке наличия полисов ОСАГО, расширить взаимодействие несложно».