«Силовые машины» намерены досрочно погасить два выпуска облигаций на 10 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Силовые машины» (входит в состав АО «Севергрупп») принял решение о досрочном погашении облигаций серий БО-05 и БО-06 общим объемом 10 млрд рублей. Погашение первого выпуска облигаций состоится 4 декабря, второго — 9 декабря, в дату окончания 6-го купонного периода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оба 10-летних выпуска (по 5 млрд руб. каждый) были размещены в декабре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов облигаций серий БО-05 и БО-06 составляет 10,25% годовых. Выпуски серий БО-03 и БО-04 общим объемом также 10 млрд руб. были погашены эмитентом 23 сентября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Силовые машины» планируют инвестируют в дооснащение производства 4 млрд руб.