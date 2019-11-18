18 ноября, понедельник
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Новый УАЗ получит 180-сильный турбомотор

Компания УАЗ будет устанавливать на свои автомобили новый бензиновый турбомотор, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского автопроизводителя Адиля Ширинова.

«Новый двигатель, который мы разрабатываем — 223-й двигатель с индексацией 002, турбированный, 180 лошадиных сил. Мы его планируем внедрить в следующем году, — пояснил господин Ширинов. — Это собственные разработки, и это очень важный момент».

Напомним, ранее появилась информация, что «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) разработает для обновленного внедорожника УАЗ Patriot новый двигатель.

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