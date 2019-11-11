Обновленный УАЗ Patriot получит двигатель ЗМЗ

«Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) разработает для обновленного внедорожника УАЗ Patriot новый двигатель, сообщает «Мотор ЗМЗ» со ссылкой на гендиректора производителя моторов Руслана Горевого.

«Мы понимаем, что нам нужно запустить обновленный 'Патриот', в этот обновленный 'Патриот' мы должны поставить новый двигатель — это приоритетные вещи», — пояснил господин Горевой.

Сроки выхода обновленного автомобиля не называются. Напомним, ранее появилась информация, что УАЗ в 2020 году выпустит модель на новой платформе.