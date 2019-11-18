Риски отвадили российских инвесторов от золота

В России инвесторы вкладываются в золото намного реже, чем в остальном мире, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на результаты исследования World Gold Council. Согласно его данным, в Северной Америке, Европе, Китае и Индии в обеспеченные золотом финансовые продукты вкладываются не более половины инвесторов-физлиц. В России — всего 22%, а большинство не делало этого никогда.

Россияне могут инвестировать в золото, приобретая слитки или инвестиционные монеты, а также открывая обезличенные металлические счета. Но это далеко не самый популярный объект вложений, в том числе из-за высоких рисков, считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич: «До недавнего времени у нас при покупке золота действовал НДС, а это было, что называется, дополнительными расходами при вложении. Плюс к этому металлические счета у нас не защищены со стороны страхования вкладов, то есть со стороны АСВ. Еще один фактор, наверное, в том, что все-таки золото является биржевым активом и может демонстрировать негативную динамику по стоимости. Соответственно, данные вложения, наверное, нельзя назвать безрисковыми. При этом российские инвесторы в большинстве своем все-таки предпочитают консервативные инструменты, начиная от совсем таких пассивных, как вклады, заканчивая облигациями».

Достаточно высокий интерес к золоту в мире поддерживает рост цены на него в этом году. Так, в сентябре стоимость драгоценного металла превысила $1,557 за тройскую унцию — это максимальный уровень с апреля 2013 года. Сейчас цена на золото колеблется вблизи отметки $1,470, но и это близко к шестилетнему максимуму. И все же более активно инвестировать в драгметалл россияне начнут только после того, как общий уровень их финансовой грамотности существенно повысится, полагает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«В целом вложение в драгоценные металлы движется в русле общей финансовой грамотности населения. Последнее вообще мало использует какие-либо финансовые продукты. И понятно почему — по историческим причинам. Советская экономика была плановая и развивалась без существования каких-либо инвестиций. Хотя и тогда можно было вкладывать в драгоценные в металлы, были инвестиционные монеты, которые, кстати говоря, торгуются активно. Но все равно это было затруднительно для ряда категорий населения.

Сейчас мы надеемся, что все больше и больше людей заинтересуется инвестициями в драгоценные металлы, тем более они растут в цене, то есть это просто выгодно.

Но еще раз — это требует приложения больших усилий для того, чтобы какие-то азы финансовой грамотности попали на какую-то почву».

Даже в портфелях тех российских розничных инвесторов, которые покупают золото, оно редко превышает 5-7%.

Андрей Загорский