ВЦИОМ: 85% россиян считают отношения с США напряженными, прохладными или враждебными

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство россиян — 85% — определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе (в 2018 году таких было 86%). 52% опрошенных охарактеризовали отношения между странами как «напряженные» (52%), еще 20% — «прохладные», 13% — «враждебные».

Опрос проводился 8 октября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Большинство респондентов считают, что Москве необходимо активизировать сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности (52%). Также жители РФ заинтересованы в укреплении культурных (47%), политических (45%) и экономических (42%) связей с США. 39% опрошенных считают необходимым развивать сотрудничество в сфере образования. 30% россиян полагают, что ничего менять не надо, 17% хотели бы сокращения сотрудничества между странами.

К президенту США Дональду Трампу россияне чаще всего относятся безразлично — об этом заявили 53% опрошенных. Вариант «скорее отрицательно» выбрали 32% респондентов, о своем положительном отношении к господину Трампу заявили 11% россиян, еще 4% ответить затруднились

47% участников опроса считают, что в ближайшие годы отношения между Москвой и Вашингтоном останутся без изменений. 20% считают, что отношения будут ухудшаться, 19% — улучшаться, еще 14% не смогли дать ответ.

Об отношениях России и США — в подборке материалов “Ъ”.