На ремонт моста через Темерник по ул. Зоологической выделили 48 млн рублей

Дирекция по строительству транспортной инфраструктуры Ростова конкурс на выбор подрядчика, который отремонтирует мост через Темепник по ул. Зоологической. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта — 48,4 млн руб. Работы будут финансироваться из федерального, областного и городского бюджетов. Подрядчик обязан отремонтировать мост до сентября 2020 года. Работы он начнет с 15 января.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2020 году вдоль реки Темерник в Ростове построят экопарк «Первая миля». На территории уже выполнена топографическая съемка, проведено обследование зеленых насаждений на берегу реки Темерник, а также определено место для размещения переходного моста. Все объекты и инфраструктура парка будут вписываться в существующий ландшафт. Проект не предполагает вырубки деревьев, а все дорожки будут аккуратно проложены между ними.

Дарья Голякова