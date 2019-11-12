Экопарк «Первая миля» вдоль Темерника построят в 2020 году

Экологический парк «Первая миля» вдоль реки Темерник в Ростове построят в 2020 году, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на замглавы городской администрации по социальным вопросам Елену Кожухову. Дизайн-проект экопарка стал победителем конкурса проектов благоустройства общественных пространств.

«Появление еще одного общественного пространства планируется в 2020 году в Ростове-на-Дону - это будет экологический парк "Первая миля". Он будет расположен вдоль реки Темерник, парка культуры и отдыха им. Октября с устройством переходного моста через реку Темерник до зоопарка», — передает издание слова госпожи Кожуховой.

На территории уже выполнена топографическая съемка, проведено обследование зеленых насаждений на берегу реки Темерник, а также определено место для размещения переходного моста. Все объекты и инфраструктура парка будут вписываться в существующий ландшафт. Проект не предполагает вырубки деревьев, а все дорожки будут аккуратно проложены между ними.

Дарья Голякова