По факту пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске возбудили уголовное дело

Следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту пожара на нефтебазе «Грушовая». Инцидент произошел утром 7 ноября 2019 года. В результате ЧП пострадало шесть человек, двое из которых скончались в больнице. Дело расследуется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили в следственном ведомстве, утром 7 ноября на промышленной площадке нефтебазы «Грушовой» недалеко от Новороссийска произошло воспламенение паров нефтепродуктов подземного резервуара. По версии следствия, возгорание могло произойти во время производства сварочных работ. Пострадало шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет. С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы. Позже 22 и 28-летние мужчины скончались в больнице. Четверо пострадавших в настоящее время продолжают получать необходимое лечение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, возгорание происходило на площади 200 кв. м и было ликвидировано пожарными в 10:50. Перевалочная нефтебаза «Грушовая» наряду с нефтебазой «Шесхарис» входит в состав нефтеперекачивающего комплекса морского торгового порта Новороссийска. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса «Шесхарис» достигает почти 1,4 млн куб.м. При этом основная нагрузка приходится на площадку «Грушовая», так как она располагает большими возможностями хранения нефти и нефтепродуктов.

Дмитрий Михеенко