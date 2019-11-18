Инвестсоветы в муниципалитетах Ямала запустили в новом формате

На Ямале перезапускают работу инвестиционных советов, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. Первое заседание муниципального инвестиционного совета в новом формате состоялось в Новом Уренгое. В нем приняли участие заместитель губернатора Ямала Александр Калинин и президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин.

«В каждом муниципальном образовании совет сформирует “проблематор” – пять основных вопросов, которые волнуют предпринимателей. Например, налоги, подключение к сетям, аренда земли, нехватка кадров и другие. После этого будут созданы проектные комитеты, которые в течение года будут работать над решением этих проблем»,— пояснили в пресс-службе.

Представительство бизнеса в инвестиционных советах будет расширено. В Новом Уренгое из 24 участников 19 – предприниматели. Ежегодно состав будет меняться, чтобы как можно больше представителей бизнес-сообщества смогли поучаствовать в работе совета. В ближайшее время в новом формате соберутся инвестсоветы во всех муниципалитетах. Заседания будут проходить раз в квартал. Ежегодно итоги работы местных советов будут подводиться на инвестиционном совете округа.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин о переменах — в интервью «Мы переформатируем нашу систему поддержки бизнеса»