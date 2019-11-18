Губернатор Ставрополья наградил учительницу, защитившую детей от вооруженного дебошира

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве Ставропольского края губернатор региона Владимир Владимиров вручил награду учительнице начальных классов из Нефтекумска Марии Аксакаловой, сообщает пресс-служба главы региона. Она удостоена медали «За заслуги перед Ставропольским краем».

Как ранее писал “Ъ-Юг”, днем 9 ноября 2019 года вооруженный ножом мужчина вел себя неадекватно и, выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к игравшим на детской площадке детям. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством учительнице, попытался ударить ее ножом, но она смогла убежать.

Сейчас подозреваемый задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова