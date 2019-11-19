В Уфе пройдут встречи с представителем рейтинговых университетов США

28 ноября в Уфе состоятся индивидуальные встречи с представителем приемной комиссии, посвященные высшему образованию в Америке.

Директор по зачислению Shorelight Universities Екатерина Шаповалова проведет предварительные собеседования с теми, кто планирует поступать в 2020 или 2021 году. Будущим студентам помогут подобрать университет и оценить свои шансы на поступление в топ-50 вузов Америки.

Чтобы записаться на встречу, оставьте заявку или позвоните по телефону: +7 (347) 200-05-11.

Чем поможет личная консультация по поступлению

Обучение в престижных вузах Америки стоит от $ 22 000 в год. Очень важно правильно выбрать университет и специальность, в которые вы планируете инвестировать.

На встрече вы узнаете, на какие рейтинги стоит опираться, как оценить свои шансы на поступление в американский университет и что делать, если не отвечаешь вступительным требованиям.

Кому будет полезна консультация

• старшеклассникам, которые планируют поступать в престижные американские университеты в 2020 или в 2021 году;

• родителям школьников от 16 лет, которые планируют инвестировать в зарубежное образование своих детей;

• студентам и выпускникам российских вузов, которые хотят получить магистерскую степень в США.

Вузы, о которых можно будет узнать на встрече:

• The University of Illinois in Chicago

# 1 в списке бакалаврских программ по бизнесу в Чикаго

• American University

# 5 в списке программ менеджмента в сфере государственного управления

• University of the Pacific

# 44 в списке лучших инженерных программ

• Adelphi University

топ-25 бакалаврских программ по бизнесу в Нью-Йорке

Встречи состоятся

28 ноября, 12:00

Офис образовательного центра IQ Consultancy

Уфа, ул. Чернышевского, 82, корпус 6, офис 306

+7 (347) 200-05-11

Мероприятие закрытое. Заполните форму, чтобы получить приглашение.