Клубная резиденция Reef Residence

Расположение: Сочи, Центральный район, улица Политехническая. В 10 минутах езды от исторического центра города, в 1,1 км от резиденции «Бочаров ручей»

Застройщик: ООО «Теона»

Коммерческий партнер: ЗАО «Ферро-Эстейт»

Высотность: до 9 этажей

Количество апартаментов: 61, в том числе классические с террасами площадью от 84 до 473 кв. м, апартамент с патио площадью 630 кв. м, двухуровневые апартаменты с садом площадью от 244 до 363 кв. м.

Инфраструктура: благоустроенный приватный песчано-галечный пляж, четыре бассейна, Wellness & Spa с зоной фитнеса, собственный ландшафтный парк