Апарт-отель «YE`S Технопарк»

Расположение: Москва, Южный административный округ, проспект Андропова

Архитектурная концепция: бюро ABD Architects

Основные параметры: общая площадь 66,82 тыс. кв. м, 506 апартаментов.

Высотность: 24 этажа

Паркинг: 56 машино-мест

Инфраструктура: торговая галерея, офисы, фитнес-зона, охраняемая территория

Сервисы: сдача юнитов «под ключ» с дизайнерской отделкой, полное обслуживание со стороны управляющей компании, включая сдачу в аренду

Ближайшее окружение: бизнес-парк Nagatino i-Land, круглогодичный парк развлечений «Остров мечты», парк-заповедник «Коломенское»

Транспортная доступность: станция метро «Технопарк», ближайшая станция МЦК — «Автозаводская»