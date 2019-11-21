Апарт-отель «YE`S Технопарк»

Расположение: Москва, Южный административный округ, проспект Андропова
Архитектурная концепция: бюро ABD Architects
Основные параметры: общая площадь 66,82 тыс. кв. м, 506 апартаментов.
Высотность: 24 этажа
Паркинг: 56 машино-мест
Инфраструктура: торговая галерея, офисы, фитнес-зона, охраняемая территория
Сервисы: сдача юнитов «под ключ» с дизайнерской отделкой, полное обслуживание со стороны управляющей компании, включая сдачу в аренду
Ближайшее окружение: бизнес-парк Nagatino i-Land, круглогодичный парк развлечений «Остров мечты», парк-заповедник «Коломенское»
Транспортная доступность: станция метро «Технопарк», ближайшая станция МЦК — «Автозаводская»
просмотров: 183861
просмотров: 86916
просмотров: 56457
просмотров: 42128
просмотров: 41751