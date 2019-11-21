Проблемные жилые комлпексы, которые достроит Москва*

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|Название ЖК
|Адрес
|«Малыгина, 12»
|Улица Малыгина, 12
|«Терлецкий парк»
|Улица Новогиреевская, 5
|«Мегаполис»
|Улица Салтыковская, 8
|«Царицыно»
|Улица 6-я Радиальная, 7
|«Академ-палас»
|Проспект Вернадского, 78
|«Триумфальный» (бывшее название «Кутузовская миля»)
|Фили-Давыдково,1–2, корпус 18 и 18а
|Зеленоград, микрорайон 9
|Зеленоград, микрорайон 9, корпус 109а
|Кокошкино, ул. Труда
|ТиНАО, Кокошкино, ул. Труда, 8
|«Воскресенское»
|ТиНАО, поселение Воскресенское
|«Марушкино»
|ТиНАО поселение Марушкинское
|«Шишкин лес»
|ТиНАО, поселение Михайлово-Ярцевское
|«На ул. Мостотреста»
|ТиНАО, Щербинка, улица Мостотреста, 7
|«Троицк Е39»
|ТиНАО, Троицк, улица Тестильщиков, Е39
|«Легенда»
|ТиНАО, Троицк, 42-й км Калужского шоссе
|ЖК на улице Саломеи Нерис, 12
|Улица Саломеи Нерис, 12
*За счет городских компаний и Московского фонда защиты дольщиков.
Источник: данные “Ъ”, Москомстройинвеста.