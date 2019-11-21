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Проблемные жилые комлпексы, которые достроит Москва*

"Дом". Приложение от , стр. 2
Название ЖК Адрес
«Малыгина, 12» Улица Малыгина, 12
«Терлецкий парк» Улица Новогиреевская, 5
«Мегаполис» Улица Салтыковская, 8
«Царицыно» Улица 6-я Радиальная, 7
«Академ-палас» Проспект Вернадского, 78
«Триумфальный» (бывшее название «Кутузовская миля») Фили-Давыдково,1–2, корпус 18 и 18а
Зеленоград, микрорайон 9 Зеленоград, микрорайон 9, корпус 109а
Кокошкино, ул. Труда ТиНАО, Кокошкино, ул. Труда, 8
«Воскресенское» ТиНАО, поселение Воскресенское
«Марушкино» ТиНАО поселение Марушкинское
«Шишкин лес» ТиНАО, поселение Михайлово-Ярцевское
«На ул. Мостотреста» ТиНАО, Щербинка, улица Мостотреста, 7
«Троицк Е39» ТиНАО, Троицк, улица Тестильщиков, Е39
«Легенда» ТиНАО, Троицк, 42-й км Калужского шоссе
ЖК на улице Саломеи Нерис, 12 Улица Саломеи Нерис, 12

*За счет городских компаний и Московского фонда защиты дольщиков.



Источник: данные “Ъ”, Москомстройинвеста.



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