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В Тимашевске пенсионера сбил неустановленный поезд

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, около 18:35 на перегоне «Ведмидовка - Тимашевская» Северо-Кавказской железной дороги в границах города Тимашевска. Неустановленным пока поездом был сбит 82-летний мужчина. Следственными органами Южного СУТ СК РФ проводится доследственная проверка по данному факту.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшего пенсионера с множественными повреждениями доставили в городскую больницу Тимашевска. Однако ночью мужчина скончался.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 17 ноября около 16:00 на железнодорожной станции «Краснодар-1» 16-летнего подростка ударило током высокого напряжения, когда он совершал подъем на вагон-цистерну грузового поезда. Мальчик скончался.

Василий Хитрых


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