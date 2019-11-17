На станции «Краснодар-1» от удара током погиб 16-летний подросток

Инцидент произошел сегодня, 17 ноября, около 16:00 на железнодорожной станции «Краснодар-1». 16-летнего подростка ударило током высокого напряжения, когда он совершал подъем на вагон-цистерну грузового поезда. Мальчик скончался.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверка по данному факту. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев и родственников погибшего подростка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дмитрий Михеенко