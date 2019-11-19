Федеральное дорожное агентство сегодня

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) Министерства транспорта России образовано 24 июля 2004 года. Общая протяженность дорог, находящихся в ведении Росавтодора,— 51,1 тыс. км (по данным на 1 января 2019 г.). 12% — это дороги первой технической категории, 39% — второй, 38% — третьей, 9,5% — четвертой, 1,5% — пятой. В оперативном управлении агентства находятся также 6,13 тыс. мостов, 53 автодорожных тоннеля, 373 пешеходных перехода в разных уровнях. За управление трассами в регионах отвечают 28 федеральных казенных учреждений. Более 5,8 тыс. человек работают в Росавтодоре и подведомственных учреждениях. При Федеральном дорожном агентстве действуют общественный совет и научно-технический совет. Бюджет Росавтодора в 2019 году составил 677,14 млрд руб., из которых 302,32 млрд руб. выделено на ремонт (в том числе капитальный) и содержание подведомственной федеральной сети, 134,56 млрд руб.— на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, 210,78 млрд руб.— на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам федерации.