Поступления от Набережных Челнов в консолидированный бюджет РФ превысили 42 млрд рублей

Сумма поступлений от Набережных Челнов в консолидированный бюджет России за девять месяцев 2019 года превысила 42 млрд руб., что на 7% больше прошлогодних данных Об этом на деловом понедельнике рассказала глава инспекции ФНС по городу Диана Сагетдинова, передает пресс-служба мэрии.

По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, рост объясняется тем, что в городе выросло число предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а в промпарке «Развитие» в первой и во второй очереди заполнены на 100%. Кроме того, нет мест и на шестой очереди в КИП «Мастер».

Также на деловом понедельнике стало известно, что на 7% по сравнению с прошлогодними результатами увеличились налоговые поступления в бюджет Набережных Челнов. За девять месяцев 2019 года они составили 15,9 млрд руб.

"Ъ-Казань"