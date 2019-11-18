Уберите барьеры и верните льготные поставки нефти и газа: Александр Лукашенко заявил, что не согласится на новую интеграцию с Россией, если Москва не учтет интересы Белоруссии. Кроме того, он отметил, что намерен идти на выборы в 2020 году. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что о новом союзе с Минском можно забыть.

Александр Лукашенко не сотворил сенсации. Он скорее добавил конкретики, расставил все по своим местам. Главное — он идет на выборы в 2020 году. И второе — никакая интеграция с Россией невозможна без экономических уступок со стороны старшего партнера. Естественно, речь идет о продолжении льготных поставок нефти и газа, с чем либералы из российского правительства воюют уже лет десять как минимум. И вот, наконец, добились результатов. В последние месяцы вокруг союзного государств шла большая игра под условным названием «белорусский транзит для российской власти». Москва пыталась демонстрировать некие документы о том, что та самая углубленная интеграция почти что готова. Якобы страны в шаге от введения общей валюты и иных прорывных решений в экономике. Однако вскоре все это благополучно затормозилось.

И вот сейчас появилась ясность: интеграция если и будет, то исключительно за ваши деньги. Хотите союз — платите. При этом абсолютно непонятно, за что мы должны платить. Белоруссия в состав России входить не собирается, объединение по типу ЕС также не просматривается. Александр Григорьевич явно не готов становиться подчиненным в новом образовании и тем более участвовать в разных схемах, как Владимиру Путин остаться во власти. Именно этим он объясняет то, что сам остается фактически пожизненным президентом. Если не я, говорит Лукашенко, значит, потеряем суверенитет. С одной стороны — главный союзник с вечным желанием объединиться, а с другой — ЕС с его мультикультурализмом и толерантностью. Так что только Александр Григорьевич Лукашенко, не старший сын Виктор, не младший Коля, а он — единственный отец нации.

Есть такая версия, что Кремль может окончательно обидеться и попробовать как-то вмешаться в белорусские выборы, поддержать оппозицию, так или иначе испортить союзнику настроение. Однако все это лишь домыслы.

Для российской власти в ее нынешней редакции всегда лучше предсказуемый, изученный Лукашенко — все-таки свой, чем кто-то новый, непонятный, способный преподнести неприятные сюрпризы. И Александр Григорьевич все это прекрасно знает.

Конечно, можно было бы задаться вопросом, насколько сами белорусы будут счастливы от очередного срока своего лидера. Но, видимо, официальный Минск не видит здесь каких бы то ни было рисков.

Есть ли будущее у белорусско-российской интеграции Читать далее

Никакого нового союза Белоруссии и России не будет. Именно политического союза, нового государства. Можно сколько угодно готовить «дорожные карты», играть в экономику, но о том, что называется полноценным объединением, можно забыть — ну не силой же присоединять братский народ.