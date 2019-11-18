Сами с усами

Несмотря на скорое завершение трехлетнего льготного налогового периода в ТОСЭР Чусовой, власти муниципалитета обещают преференции инвесторам за свой счет.

По словам главы Чусовского муниципального района Сергея Белова, местные власти намерены привлекать инвесторов в ТОСЭР, опираясь не только на федеральные льготы, но и на местные ресурсы. Напомним, что в марте 2020 года завершается трехлетний период работы территории опережающего социально экономического развития Чусовой. Сам статус муниципалитет получил на десять лет, однако в первую трехлетку действует льготный налоговый режим для резидентов, когда налоги на землю, имущество и прибыль (в его федеральной части) составляют 0%.

ООО НПК "Базальт Групп" Включено в реестр резидентов ТОСЭР «Чусовой» 22 августа 2018 года.

«Мы осознаем, что именно налоговые льготы являются одним из основных стимулов для инвестора для открытия и развития бизнеса. Остальные факторы, такие как транспортная доступность, работа с предпринимателями по принципу «единого окна», большой выбор площадок и наличие необходимых ресурсов, также важны, но их сочетание с первым является идеальным. В связи с этим хотелось бы отметить два момента. Первый: все инвесторы, которые до марта 2020 года заключат договор и станут резидентами ТОСЭР, автоматически получают гарантированные на федеральном уровне налоговые льготы. Второй: мы имеем возможности проводить льготную финансовую политику на муниципальном уровне и после марта 2020 года. В частности, удерживать ставку налога на землю также на уровне 0%», – рассказал Сергей Белов.

Напомним, сегодня в ТОСЭР Чусовой 12 резидентов, инвестиции в основной капитал составляют 685 млн руб., создано около 600 рабочих мест.

«По плану на начало октября инвесторы должны были создать не менее 392 рабочих мест и вложить инвестиции в основной капитал на сумму не менее 271 млн руб. Достигнутые результаты превышают плановые фактически в два раза. Мы полагаем, что это свидетельствует об успешном развитии бизнеса на территории», – поделился директор Центра инвестиций, поддержки и развития предпринимательства Евгений Стеклов. При этом резиденты ТОСЭР представляют зачастую различные сферы промышленности: от производства минеральных удобрений и до швейной фабрики. Последних в «городе металлургов», к слову, уже две.

ООО «Чусовские минеральные удобрения". Включено в реестр резидентов ТОСЭР «Чусовой» 13 декабря 2018 года.

«Часть резидентов уже завершила инвестиционный этап, часть находится на финальной стадии. Например, ООО «Чусовские минеральные удобрения» менее чем за год с момента включения в список резидентов прошло этот путь и достигло объемов выпускаемой продукции более 150 тонн в сутки. Другие инвесторы также исполняют взятые на себя обязательства. В этом им помогает поддержка по принципу «одного окна», решение сложных вопросов в рамках специального проектного офиса, понимание со стороны ресурсоснабжающих организаций. Сочетание всех этих факторов обеспечивает не только интерес к ТОСЭР со стороны инвесторов, но и стабильное экономическое и социальное развитие муниципалитета», – рассказывает Евгений Стеклов.