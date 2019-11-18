Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Фомичев.
«Сейчас она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет»,— сказал господин Фомичев (цитата по ТАСС).
ГЭС была возведена около 20 лет назад российскими и сирийскими инженерами. Ее долгое время контролировали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России). Сейчас она снабжает провинции Ракка и Алеппо. Мощность составляет около 630 МВт. Самая большая ГЭС страны в городе Табка в провинции Ракка перешла под контроль войск Сирии в середине ноября.
Подробнее о ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Сирию принуждают к миру».
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