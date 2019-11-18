Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.

Пилоты сказали, что самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудник аэропорта увидел дым и нашел металлический обломок.

Транспортное средство вернулось в 15:15 (в 23:15 по московскому времени). Пассажиры смогли улететь на другом рейсе, они прибыли в Вашингтон в 16:45 (00:45), сообщает телеканал.