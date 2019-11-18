На протестах в Афинах арестовали 28 человек

В ходе протестов в Афинах полиция арестовала 28 человек. 20 из них подозревают в столкновениях с правоохранительными органами, 8 человек пытались пронести в многоквартирные дома бутылки с зажигательной смесью, сообщает Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

Среди пострадавших числятся два полицейских, одна местная журналистка и 20-летняя девушка. По данным агентства, аресты производились также в Салониках и Патрах, где произошли столкновения с полицией.

Протесты начались после мирного шествия к посольству США в связи с годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института 17 ноября 1973 года. В Афинах в этой акции приняли участи около 20 тыс. человек, а в Салониках — около 9 тыс.