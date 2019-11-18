Баскетболистки взяли половину

Женская сборная России закрыла первое окно отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с неоднозначными показателями. В воскресенье россиянки не оставили шансов сборной Эстонии, обыграв ее в гостях с разницей в 30 очков. Но тремя днями ранее подопечные Александра Ковалева, недавно сменившего на посту главного тренера национальной команды Олафа Ланге, в Оренбурге уступили сборной Боснии и Герцеговины с разницей всего в один балл. Впрочем, никакой катастрофы в том, что сборную немного потряхивает, нет. Ведь второе окно квалификационного турнира откроется только через год. За это время у тренерского штаба будут возможности наладить командное взаимодействие и реализовать потенциал сборной.

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил Александра Ковалева в качестве главного тренера женской сборной только в начале октября. На этом посту он сменил Олафа Ланге, с которым команда не показывала всего, на что потенциально способна. Сборная новому тренеру досталась в непростой момент. Выступления за национальную команду завершили сразу два защитника стабильно входивших в стартовую пятерку — Евгения Белякова и Елена Беглова. Плюс получили травмы важные игроки передней линии — Раиса Мусина и Татьяна Видмер. Фактически тренерскому штабу пришлось пересобирать обновленную более чем на треть команду вокруг Марии Вадеевой и Анастасии Шиловой. К слову, только они из игроков нынешней сборной принимали участие в чемпионате Европы 2019 года. То есть команде предстоит по ходу дела набираться опыта игры на высоком уровне. В такой ситуации осечки практически неизбежны. Но все же казалось, что первое квалификационное окно Евробаскета-2021 россиянки смогут пройти без потерь. На него у них выпали матчи с командами Боснии и Герцеговины (игра состоялась в минувший четверг в Оренбурге) и Эстонии (в воскресенье в Таллине). Помимо них в группе С числится также сборная Швейцарии.

Если ориентироваться на рейтинг сборных Международной федерации баскетбола (FIBA), выходило, что россиянки, занимающие в нем 12 место, должны без всяких сложностей становиться первыми в группе и получать прямую путевку на континентальное первенство (на чемпионате Европы выступят победители девяти групп, пять вторых команд с наилучшими показателями, плюс хозяйки первенства — сборные Испании и Франции). Ведь ближайшая по рейтингу к россиянкам сборная Боснии занимает только 43 место. Эстония расположилась на 61-м. Швейцария и вовсе на 77-м. То есть вполне можно было рассчитывать на то, что старт квалификации сборная России пройдет со стопроцентным показателем.

Баскетболистка сборной Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс Фото: FIBA

На деле, однако, получилось не так гладко, как хотелось бы. Показатель успешности у команды Ковалева пока лишь 50-процентный за счет ожидаемой и, что говорить, очень легкой (96:66) гостевой победы над эстонками, которые ни разу не были даже близки к тому, чтобы хотя бы недолго лидировать. А вот с боснийской командой россиянки не справились. Могли и должны были, но не сложилось. Почему так случилось — предмет дискуссионный. Кто-то считает, что «виновата» во всем центровая УГМК Джонквел Джонс, очень удачно натурализованная боснийской сборной. Представительница Багамских островов провела великолепный матч, набрав 29 очков и сделав 16 подборов. Но и этого сборной Боснии наверняка не хватило бы для победы, если бы россиянкам удался хотя бы еще один точный бросок. Ведь уступили они с минимальным отставанием (69:70). Вопрос лишь в том, почему этот самый бросок не случился? Не на последних секундах, (кстати, после матча Ковалев и говорил, что «никогда не нужно «складывать» весь матч на последнюю атаку), а где-то задолго до конца, в обыденном, а не авральном режиме. Ответ, как кажется, дал сам главный тренер сборной России, отметивший, что у команды почти не было времени на то, чтобы сыграться. Сборная провела всего четыре тренировки. Это не могло не сказаться. «Ведь командная "химия", взаимопонимание между игроками периметра и «большими» нужны обязательно, а это достигается только на сборах»,— сказал Александр Ковалев.

Впрочем, осечка в означенном матче, по большому счету, мало что меняет для сборной России. Да, надо обыгрывать Боснию в гостях. Но это и раньше стояло в плане команды, у которой теперь будет достаточно времени на то, чтобы сыграться. Ведь свои следующие матчи — против сборных Швейцарии и Боснии — она проведет только в ноябре 2020-го. А завершится квалификация только в феврале 2021-го.

Арнольд Кабанов