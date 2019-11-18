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Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Группа B. Сербия—Украина 2:2 (Тадич, 9 (пен.); Митрович, 56 — Яремчук, 32; Беседин, 90+3). Люксембург—Португалия 0:2 (Бруну Фернандеш, 39; Роналду, 86).

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. Украина862017:420
2. Португалия852122:617
3. Сербия842217:1714
4. Люксембург81167:164
5. Литва80175:251

Группа C. Северная Ирландия—Нидерланды 0:0. Германия—Белоруссия 4:0 (Гинтер, 41; Горецка, 49; Крос, 55, 83).

ИВНПМО
1. Германия760124:618
2. Нидерланды751119:716
3. Северная Ирландия74128:713
4. Белоруссия81164:164
5. Эстония70162:211

Группа D. Швейцария—Грузия 1:0 (Иттен, 77). Дания—Гибралтар 6:0 (Сков, 12, 64; Гюткьер, 47; Брайтват, 51; Эриксен, 85, 90+3).

ИВНПМО
1. Дания743022:515
2. Швейцария742113:514
3. Ирландия73316:412
4. Грузия82247:118
5. Гибралтар70072:250

Группа E. Азербайджан—Уэльс 0:2 (Мур, 10; Уилсон, 34). Хорватия—Словакия 3:1 (Влашич, 56; Петкович, 60; Перишич, 74 — Боженик, 32).

ИВНПМО
1. Хорватия852117:717
2. Венгрия74038:912
3. Уэльс73228:611
4. Словакия731311:1110
5. Азербайджан70165:161

Группа F. Норвегия—Фарерские острова 4:0 (Региниуссен, 4; Фоссум, 8; Сёрлот,62, 65). Испания—Мальта 7:0 (Мората, 23; Касорла, 41; Пау Торрес, 62; Сарабия, 63; Ольмо, 69; Морено, 71; Навас, 85). Румыния—Швеция 0:2 (Берг, 18; Куайсон, 34).

ИВНПМО
1. Испания972026:523
2. Швеция953120:918
3. Румыния942317:1014
4. Норвегия935117:1014
5. Фарерские острова91084:273
6. Мальта91082:253

Группа G. Израиль—Польша 1:2 (Даббур, 88 — Крыховяк, 4; Пёнтек, 54). Австрия—Северная Македония 2:1 (Алаба, 7; Ляйнер, 48 — Стояновски, 90+3). Словения—Латвия 1:0 (Тарасов, 53 (автогол)).

ИВНПМО
1. Польша971115:322
2. Австрия961219:819
3. Словения942314:814
4. Северная Македония932411:1311
5. Израиль932416:1711
6. Латвия90092:280

Группа I. Кипр—Шотландия 1:2 (Эфрем, 47 — Кристи, 12; Макгинн, 53). Сан-Марино—Казахстан 1:3 (Берарди, 77 — Зайнутдинов, 6; Суюмбаев, 22; Щеткин, 26). Россия—Бельгия 1:4 (Джикия, 79 — Торган Азар, 19; Эден Азар, 33, 40; Лукаку, 72).

ИВНПМО
1. Бельгия990034:227
2. Россия970228:821
3. Шотландия940513:1812
4. Кипр931514:1410
5. Казахстан931512:1410
6. Сан-Марино90091:460

Группа J. Финляндия—Лихтенштейн 3:0 (Туоминен, 21; Пукки, 64 (пен.), 75). Армения—Греция 0:1 (Лимниос, 34). Босния и Герцеговина—Италия 0:3 (Ачерби, 21; Инсинье, 37; Белотти, 52).

ИВНПМО
1. Италия990028:327
2. Финляндия960315:818
3. Греция932410:1311
4. Армения931513:1610
5. Босния и Герцеговина931517:1710
6. Лихтенштейн90272:282

Выделенные команды вышли в финальную часть чемпионата Европы.

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