Отборочный турнир чемпионата Европы-2020

Группа B. Сербия—Украина 2:2 (Тадич, 9 (пен.); Митрович, 56 — Яремчук, 32; Беседин, 90+3). Люксембург—Португалия 0:2 (Бруну Фернандеш, 39; Роналду, 86).
Турнирная таблица
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Украина
|8
|6
|2
|0
|17:4
|20
|2. Португалия
|8
|5
|2
|1
|22:6
|17
|3. Сербия
|8
|4
|2
|2
|17:17
|14
|4. Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7:16
|4
|5. Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|1
Группа C. Северная Ирландия—Нидерланды 0:0. Германия—Белоруссия 4:0 (Гинтер, 41; Горецка, 49; Крос, 55, 83).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Германия
|7
|6
|0
|1
|24:6
|18
|2. Нидерланды
|7
|5
|1
|1
|19:7
|16
|3. Северная Ирландия
|7
|4
|1
|2
|8:7
|13
|4. Белоруссия
|8
|1
|1
|6
|4:16
|4
|5. Эстония
|7
|0
|1
|6
|2:21
|1
Группа D. Швейцария—Грузия 1:0 (Иттен, 77). Дания—Гибралтар 6:0 (Сков, 12, 64; Гюткьер, 47; Брайтват, 51; Эриксен, 85, 90+3).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Дания
|7
|4
|3
|0
|22:5
|15
|2. Швейцария
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|3. Ирландия
|7
|3
|3
|1
|6:4
|12
|4. Грузия
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|5. Гибралтар
|7
|0
|0
|7
|2:25
|0
Группа E. Азербайджан—Уэльс 0:2 (Мур, 10; Уилсон, 34). Хорватия—Словакия 3:1 (Влашич, 56; Петкович, 60; Перишич, 74 — Боженик, 32).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Хорватия
|8
|5
|2
|1
|17:7
|17
|2. Венгрия
|7
|4
|0
|3
|8:9
|12
|3. Уэльс
|7
|3
|2
|2
|8:6
|11
|4. Словакия
|7
|3
|1
|3
|11:11
|10
|5. Азербайджан
|7
|0
|1
|6
|5:16
|1
Группа F. Норвегия—Фарерские острова 4:0 (Региниуссен, 4; Фоссум, 8; Сёрлот,62, 65). Испания—Мальта 7:0 (Мората, 23; Касорла, 41; Пау Торрес, 62; Сарабия, 63; Ольмо, 69; Морено, 71; Навас, 85). Румыния—Швеция 0:2 (Берг, 18; Куайсон, 34).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|9
|7
|2
|0
|26:5
|23
|2. Швеция
|9
|5
|3
|1
|20:9
|18
|3. Румыния
|9
|4
|2
|3
|17:10
|14
|4. Норвегия
|9
|3
|5
|1
|17:10
|14
|5. Фарерские острова
|9
|1
|0
|8
|4:27
|3
|6. Мальта
|9
|1
|0
|8
|2:25
|3
Группа G. Израиль—Польша 1:2 (Даббур, 88 — Крыховяк, 4; Пёнтек, 54). Австрия—Северная Македония 2:1 (Алаба, 7; Ляйнер, 48 — Стояновски, 90+3). Словения—Латвия 1:0 (Тарасов, 53 (автогол)).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|9
|7
|1
|1
|15:3
|22
|2. Австрия
|9
|6
|1
|2
|19:8
|19
|3. Словения
|9
|4
|2
|3
|14:8
|14
|4. Северная Македония
|9
|3
|2
|4
|11:13
|11
|5. Израиль
|9
|3
|2
|4
|16:17
|11
|6. Латвия
|9
|0
|0
|9
|2:28
|0
Группа I. Кипр—Шотландия 1:2 (Эфрем, 47 — Кристи, 12; Макгинн, 53). Сан-Марино—Казахстан 1:3 (Берарди, 77 — Зайнутдинов, 6; Суюмбаев, 22; Щеткин, 26). Россия—Бельгия 1:4 (Джикия, 79 — Торган Азар, 19; Эден Азар, 33, 40; Лукаку, 72).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бельгия
|9
|9
|0
|0
|34:2
|27
|2. Россия
|9
|7
|0
|2
|28:8
|21
|3. Шотландия
|9
|4
|0
|5
|13:18
|12
|4. Кипр
|9
|3
|1
|5
|14:14
|10
|5. Казахстан
|9
|3
|1
|5
|12:14
|10
|6. Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|1:46
|0
Группа J. Финляндия—Лихтенштейн 3:0 (Туоминен, 21; Пукки, 64 (пен.), 75). Армения—Греция 0:1 (Лимниос, 34). Босния и Герцеговина—Италия 0:3 (Ачерби, 21; Инсинье, 37; Белотти, 52).
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Италия
|9
|9
|0
|0
|28:3
|27
|2. Финляндия
|9
|6
|0
|3
|15:8
|18
|3. Греция
|9
|3
|2
|4
|10:13
|11
|4. Армения
|9
|3
|1
|5
|13:16
|10
|5. Босния и Герцеговина
|9
|3
|1
|5
|17:17
|10
|6. Лихтенштейн
|9
|0
|2
|7
|2:28
|2
Выделенные команды вышли в финальную часть чемпионата Европы.