Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Макс Ферстаппен из Нидерландов выиграл 20-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» в Бразилии. Он представлял команду Red Bull. Россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso занял десятую строчку.

На второй и третей позициях — Пьер Гасли из Франции (Toro Rosso) и Карлос Сайнс-младший из Испании (McLaren). По итогам гонки третье место занимал Льюис Хэмилтон из Великобритании (Mercedes), но его оштрафовали на пять секунд из-за столкновения с Александром Албоном (Red Bull). Он опустился на седьмую строчку. Также гонку не смогли завершить пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер и пилот Mercedes Валттери Боттас.

В общем зачете первое место занимает Льюис Хэмилтон, на втором — Валттери Боттас (Mercedes), который не смог завершить гонку. После победы в Бразилии Макс Ферстаппен занимает третью строчку. Даниил Квят находится на 14-й позиции.