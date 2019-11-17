«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче

Сегодня, 17 ноября, футбольный клуб «Краснодар» на своем поле выиграл со счетом 1:0 одного из фаворитов нынешнего сезона Российской Премьер-лиги – клуб «Ростов». Встреча прошла в формате товарищеского матча. Единственный гол в этой игре в ворота соседей забил Дмитрий Скопинцев с подачи Мануэла Фернандеша на шестой минуте матча.

Как сообщили в пресс-службе «черно-зеленых», игра проходила в условиях отсутствия футболистов, которые были вызваны в национальные сборные, поэтому стартовые составы двух команд получились экспериментальными. Игра проходила в формате «два тайма по 40 минут», количество замен было неограниченно. Погода была ясная, температура воздуха +13°. На трибунах «Краснодара» собралось 12 657 зрителей. «“Черно-зеленые” удержали минимальный выигрышный счет, закрепив традицию: в товарищеских встречах “Краснодар” неизменно побеждает “Ростов”», - рассказали в клубе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, предыдущая встреча «Краснодара» с «Ростовом» 3 ноября в рамках 15-го тура РПЛ сезона 2019/20 закончилась со счетом 2:2. На кону было второе место в турнирной таблице РПЛ. После еще одной ничьей с «Локомотивом» (1:1) краснодарский футбольный клуб опустился на пятую строчку турнирной таблицы с набранными за 16 игр 30-ю очками. Лидерами лиги являются «Зенит» (36 очков), «Локомотив» (31 очко), «Ростов» (30 очков) и ЦСКА (30 очков).

Дмитрий Михеенко