ФК «Краснодар» сыграет товарищеский матч с «Ростовом»

В грядущее воскресенье, 17 ноября, на стадионе ФК «Краснодар» хозяева поля проведут товарищеский матч с «Ростовом». Для прохода на трибуны необходимо воспользоваться своим сезонным абонементом на матчи РПЛ либо получить бесплатный билет в кассе стадиона, сообщили в пресс-службе клуба. Игра начнется в 16:00.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, предыдущая встреча «Краснодара» с «Ростовом» 3 ноября в рамках 15-го тура РПЛ сезона 2019/20 закончилась со счетом 2:2. На кону было второе место в турнирной таблице премьер-лиги. После еще одной ничьей с «Локомотивом» (1:1) краснодарский футбольный клуб опустился на пятую строчку турнирной таблицы с набранными за 16 игр 30-ю очками. Лидерами лиги являются «Зенит» (36 очков), «Локомотив» (31 очко), «Ростов» (30 очков) и ЦСКА (30 очков).

Василий Хитрых