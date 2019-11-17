Тренер «Автомобилиста» — о победе над «Трактором»: соперник только вернулся с тяжелого выезда

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов назвал матч с «Трактором» «равным и напряженным». Екатеринбургская команда выиграла его со счетом 4:2.

«У нас была хорошая пауза, в отличие от соперника, который вернулся с тяжелого выезда (14 ноября клуб проиграл "Ак Барсу" со счетом 4:1) и проводил третий матч за пять дней, поэтому просили сыграть в зоне атаки ответственно и агрессивно. Во втором периоде вратарь «Трактора» был на высоте и не позволил нам реализовать моменты. В целом считаю, что матч получился равным и напряженным», — цитирует Андрея Мартемьянова Чемпионат.ру.

В начале первого периода болельщики «Трактора» демонстративно покинули фанатскую трибуну. Клуб объяснил это внутренним конфликтом.

«Трактор» терпит четвертое поражение подряд. У «Автомобилиста» четвертая победа подряд. 19 ноября «Автомобилист» снова сыграет в гостях с «Барысом».