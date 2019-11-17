В «Тракторе» объяснили уход челябинских болельщиков с матча с «Автомобилистом»

Демонстративный уход болельщиков «Трактора» в начале игры с екатеринбургским «Автомобилистом» связан с внутренним конфликтом в челябинском клубе, пояснили порталу 74.ру в пресс-службе «Трактора».

Сегодня «Автомобилист» переиграл «Трактор» в Челябинске со счетом 2:4. В начале первого периода около 100 болельщиков «Трактора» покинули фанатскую трибуну. Перед этим они исполнили песню группы «Кино» «Ждем перемен». Как сообщили в пресс-службе клуба, флешмоб организовал менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев. Ранее у него возник конфликт с руководителем службы информации и связей с общественностью «Трактора» Еленой Герасименко. «В результате его личные амбиции и несостоятельность, конфликт с новым руководителем вылились в месть клубу. Обращаем внимание, что акция получила поддержку узкого круга лиц. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику»,— говорится в сообщении. «Трактор» сейчас занимает последнее место в Восточном дивизионе чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» следующий матч проведет 19 ноября в Нур-Султане с «Барысом».