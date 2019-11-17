Дорожным авариям подыскали причины

В ООН считают главными причинами гибели россиян в ДТП пьянство и смартфоны. Об этом заявил спецпосланник организации Жан Тодт. По его словам, статистику ухудшает недостаточная образованность водителей и пешеходов, а также изъяны в правовом поле России.

Спецпосланник отметил, что «чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья на российских дорогах. По данным ГИБДД, за первые полгода в авариях погибло более 6,5 тыс. человек. Это меньше, чем годом ранее почти на 4,5%. Чаще всего, смертельные ДТП возникали из-за выезда на встречную полосу.

Снизить число погибших на дорогах удалось за счет строительства новых трасс, где выехать на другую полосу просто нельзя, полагает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин: «У нас с законами все не так плохо, как и с программами обучения. Плохо с исполнением всех этих вопросов. Аварийность в том виде, какая сейчас есть в России, возникает из-за организации дорожного движения, то есть это обустройство дорог, дорожная разметка, знаки, светофоры, качество дорог.

Безусловно, это все влияет на аварийность.

Второй момент – качество водителей, потому что выезд на встречную полосу – это достаточно серьезное нарушение ПДД. Чтобы этот человеческий фактор не срабатывал, надо организовывать дорожное движение таким образом, чтобы просто не было возможности выехать на встречную полосу».

В отчете ООН также отмечается, что Россия всегда была заинтересована в том, чтобы стать лидером по безопасности на дорогах среди стран Европы, но пока отстает по этому показателю. Сейчас в России действует план по снижению смертности от ДТП до нулевого показателя, его в прошлом году утвердил Дмитрий Медведев. В план входит и появление беспилотного транспорта.

Но пока эта перспектива выглядит очень отдаленной, отмечает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, в России недостаточно хорошо расследуют аварии со смертельным исходом, поэтому и причины таких ДТП устраняют слишком медленно: «Меня поражает подход, что во всем виноват водитель. Когда чиновники однобоко подходят к проблеме безопасности, вычеркивая из ее формулы автомобили и дороги, в итоге получается то, что мы видим: везде камеры, штрафы, ловушки, а ничего не меняется – каждый год 20 тыс. человек погибает на дорогах.

Если посмотреть более внимательно на статистику, то мы увидим, что каждое второе ДТП сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями.

Такие ДТП должны разбираться по-другому. Виноват в этой аварии не водитель – виновата дорога, если там нет разделителя встречных потоков, виноваты дорожники, которые это допустили. К сожалению, в нашей стране полностью отсутствует системный подход к расследованию ДТП. Если мы посмотрим на мировой опыт, то там преобладает здравомыслие: подход к расследованию происшествий на дорогах многофакторный».

Ежегодные экономические потери России от ДТП составляют около 2% ВВП. Такие выводы ранее озвучили в правительстве. Чтобы снизить число аварий со смертельным исходом в следующем году планируют запустить систему поощрения аккуратных водителей, сообщил ранее вице-премьер России Максим Акимов. Правда, система пока в тестовом режиме — отслеживать поведение автолюбителей будут средства онлайн-контроля за машинами.

Юлия Жданова