Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения о минировании

В Москве экстренные службы проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Академика Королева, 12. Там расположен телецентр "Останкино". Специалисты проверяют сообщение»,— сказал источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, также поступили сообщения о минировании еще трех объектов: дома культуры на улице Куусинена, школы-интерната №1 для обучения слепых на улице Мытищинская и жилого дома на улице Плещеева.

Напомним, с начала 2019 года наблюдается всплеск ложных сообщений о минировании зданий. Из-за писем и звонков с угрозами взрыва только в Москве и области пришлось эвакуировать более 50 тыс. человек.

Почему не удается вычислить телефонных террористов — в материале “Ъ FM” «Россию накрыло ложными сообщениями о минировании».