«Автомобилист» обыграл «Трактор» 4:2

Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ со счетом 4:2.

В начале первого периода болельщики «Трактора» покинули фанатскую трибуну. «Трактор» занимает последнее место в таблице Востока, команда терпит поражение четвертую игру подряд. У «Автомобилиста» четвертая победа подряд. В начале ноября команды уже встречались, тогда игра закончилась со счетом 3:5 в пользу «Автомобилиста», в последних матчах клуб также переиграл ХК «Сочи» и «Барыс».

19 ноября «Автомобилист» снова сыграет в гостях с «Барысом».