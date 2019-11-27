В Красноярске откроется выставка «История российского дизайна»

При поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Красноярске пройдет выставка, посвященная российскому дизайну.

Торжественное открытие – 28 ноября в 18:00 в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира, 1).

Выставка «История российского дизайна 1917-2017» – первая выставка в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна трех основных его периодов: конструктивизма, становления и развития системы советского дизайна и современности.

Выставка будет проходить с 28 ноября 2019 года по 1 марта 2020 года.

Кураторы выставочного проекта – Александра Санькова, директор Московского музея дизайна, Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе, историк искусства, автор множества публикаций о советском и европейском дизайне.

Для профессионального сообщества и широкой аудитории кураторами разработана образовательная программа. Жители Красноярска смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века. Экспозиция сопровождается видео материалами и аудиогидом.

Образовательная программа выставки:

28 ноября 18:00 – Экскурсия с Ольгой Дружининой, куратором выставки "История российского дизайна 1917-2017".

Регистрация : https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1114879/

29 ноября 17:00 – лекция Ольги Дружининой, заместителя директора по научной работе Московского музея дизайна, историка искусства, автора множества публикаций о советском и европейском дизайне. Тема лекции: «Система дизайна в СССР».

Регистрация : https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1114890/

Вход на выставку и лекции свободный.

Подробности о проекте: www.moscowdesignmuseum.ru.

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