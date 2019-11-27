В Красноярске откроется выставка «История российского дизайна»

При поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» в Красноярске пройдет выставка, посвященная российскому дизайну.
Торжественное открытие – 28 ноября в 18:00 в Музейном центре «Площадь Мира» (пл. Мира, 1).
Выставка «История российского дизайна 1917-2017» – первая выставка в истории современной России, на которой представлены лучшие образцы отечественного промышленного дизайна трех основных его периодов: конструктивизма, становления и развития системы советского дизайна и современности.
Выставка будет проходить с 28 ноября 2019 года по 1 марта 2020 года.
Кураторы выставочного проекта – Александра Санькова, директор Московского музея дизайна, Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе, историк искусства, автор множества публикаций о советском и европейском дизайне.
Для профессионального сообщества и широкой аудитории кураторами разработана образовательная программа. Жители Красноярска смогут бесплатно посетить лекции и узнать о промышленном дизайне, графическом дизайне и архитектуре XX века. Экспозиция сопровождается видео материалами и аудиогидом.
Образовательная программа выставки:
28 ноября 18:00 – Экскурсия с Ольгой Дружининой, куратором выставки "История российского дизайна 1917-2017".
Регистрация : https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1114879/
29 ноября 17:00 – лекция Ольги Дружининой, заместителя директора по научной работе Московского музея дизайна, историка искусства, автора множества публикаций о советском и европейском дизайне. Тема лекции: «Система дизайна в СССР».
Регистрация : https://moscow-design-museum.timepad.ru/event/1114890/
Вход на выставку и лекции свободный.
Подробности о проекте: www.moscowdesignmuseum.ru.
Организаторы
Московский музей дизайна
Единственный в России музей, посвященный дизайну. Проекты музея с успехом проходят на главных выставочных площадках страны, среди которых ЦВЗ «Манеж» и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, и за рубежом. В 2016 году проект Московского музея дизайна представлял экспозицию России на Первой Лондонской биеннале дизайна и получил за нее Гран При. Музей ведет активную образовательную и выставочную деятельность, привлекая ведущих европейских и российских дизайнеров и историков дизайна.
ПАО «СИБУР Холдинг»
Единая благотворительная программа СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте: www.formula-hd.ru.
Музейный центр «Площадь Мира»
Музейный центр «Площадь Мира» это единственный за Уралом центр современного искусства. Основан в 1987 году как 13-й филиал Центрального музея В. И. Ленина. Уникальную архитектуру здания создал заслуженный архитектор России А. С. Демирханов. Музей популяризирует и коллекционирует сибирское, российское и мировое современное искусство, ведет программу паблик-арта в Красноярске и других городах Красноярского края. Первым в России стал проводить биеннале и музейную ночь. Является обладателем премии «Инновация» и Приза Совета Европы.