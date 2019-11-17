Красноярск станет крупным промышленным центром России

С 20 по 22 ноября Красноярск примет масштабный конгрессно-выставочный проект, объединяющий различные отрасли тяжёлой промышленности: электроэнергетику, топливную промышленность, чёрную и цветную металлургию, химическую промышленность, машиностроение и металлообработку.

Этот проект можно назвать самым мощным отраслевым мероприятием за Уралом, поскольку он включает в себя Сибирский энергетический форум и крупнейшие в Сибири и на Дальнем Востоке специализированные выставки: «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка».

Данные выставки надёжно прижились на Красноярской земле.И это неудивительно. По данным Минэкономразвития, Красноярский край входит в топ-10 драйверов российской экономики. За счет таких регионов формируется больше половины валового регионального продукта России. Край обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом, занимает первое место по запасам угля, палладия, технических алмазов, никеля, магнезитов, графита, свинца, второе место – по разведанным запасам золота и леса, а также по суммарным запасам нефти и природного газа.

Сибирский энергетический форум немало способствует повышению статуса краевой экономики, стимулируя развитие рынка промышленного сектора. Именно здесь ежегодно проходит смотр передовых технологий, демонстрируется современное оборудование. Особое внимание уделяется инновационным разработкам, которые будут использоваться на различных предприятиях края и других регионов России.

«Ни для кого не секрет, что выставки являются движущим фактором инноваций и конкурентоспособности. Поэтому мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы наш проект развивался и рос. В этом году мы ждем свыше ста крупных компаний со всей России и из-за рубежа в качестве экспонентов, а на десятый, юбилейный Сибирский энергетический форум – свыше 50 экспертов-спикеров. По традиции в мероприятиях примут участие представители правительства РФ, ведущие энергетики страны, собственники бизнеса», – рассказывает директор проекта Светлана Требко.

Добавим, что в рамках программы запланирована биржа деловых контактов для предприятий энергетики, нефтегазового сектора и других отраслей промышленности.

Даты проведения форума и выставок: 20-22 ноября 2019 года.

Место проведения: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь».

По вопросам участия в выставках можно обращаться в оргкомитет:

Светлана Требко – директор выставок

Тел. 200-44-27, 200-44-26

Подробная информация о выставках на сайте: www.krasfair.ru