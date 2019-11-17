Бесплатное РКО в Банке «Левобережный»

Банк дарит новым клиентам до 5 месяцев расчетно-кассового обслуживания на бизнес-пакете и предлагает открыть счет компании дистанционно.

Специальное предложение действует в рамках акции «Лови момент», по условиям которой новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с банком депозитный договор сроком от 31 дня по стандартным утвержденным ставкам на сумму от 5 млн рублей, могут получить до 5 месяцев обслуживания бизнес-пакета на РКО в подарок.

Больше срок – больше бесплатных месяцев расчетно-кассового обслуживания. Клиент может выбрать бизнес-пакет, объединяющий наиболее востребованные банковские услуги и максимально отвечающий потребностям его бизнеса: «Рост», «Взлет» или «Свобода».

Также участникам акции «Лови момент», ведущим внешнеэкономическую деятельность, банк предложит специальные условия по продукту «Бивалютный депозит» - повышение доходности на 3% годовых (в зависимости от условий договора).

Получив бесплатное РКО после заключения депозитного договора, клиент может открыть расчетный счет компании дистанционно, благодаря возможности, которую недавно реализовал Банк «Левобережный». Достаточно оставить заявку на сайте банка в разделе Бизнесу/Услуги/Открыть расчётный счет.

Подробную информацию о бизнес-пакетах, дистанционном открытии расчетных счетов и условиях обслуживания уточняйте на сайте и в офисах Банка «Левобережный».

Акция по депозитам для юридических лиц и ИП действует до 20.02.2020 г.

тел. 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

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