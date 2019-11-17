ОАК сделает самолет Як-130 боевым

Учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован и станет в значительной степени боевым, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«По боевой составляющей у нас главное событие — мы сюда привезли самолет Як-130. Здесь мы представляем начало проекта по его глубокой модернизации: мы значительным образом расширяем его боевые возможности. Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет»,— рассказал журналистам глава ОАК на авиасалоне Dubai Airshow 2019 (цитата по ТАСС).

Господин Слюсарь отметил, что после глубокой модернизации Як-130, на нем можно будет приспособить под заказчика и регион применения. «Мы кастомизировали эти увеличенные боевые возможности как раз под тех заказчиков здесь, на Ближнем Востоке, с учетом тех задач, которые им здесь предстоит решать»,— добавил он.

В начале года президент ОАК заявлял, что модернизация Як-130 будет возможна после подписания контракта с заинтересованным заказчиком. Тогда он уточнил, что переговоры по сделке уже ведутся.

Сейчас около сотни Як-130 используются в учебных центрах Минобороны. За последние годы Як-130 приобрели Бангладеш, Мьянма, Белоруссия, Лаос. По информации “Ъ”, интерес к российскому учебно-боевому самолету проявляет Узбекистан и Малайзия.

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