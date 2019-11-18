«Теперь будем биться без Медведева»

Теннис



18 ноября в Мадриде начинается Davis Cup Finals — финальная часть Кубка Дэвиса, который впервые будет разыгрываться по новой формуле. Перед стартом капитан сборной России Шамиль Тарпищев объяснил корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову, как воспринял отказ от участия в турнире первой ракетки России Даниила Медведева, рассказал о подготовке других своих подопечных и оценил соотношение сил в группе В, где россияне сыграют с командами Хорватии и Испании.

— Начнем с самой горячей темы. В пятницу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне Даниил Медведев заявил, что из-за психологической усталости, скорее всего, не сможет сыграть в Кубке Дэвиса. В итоге эта информация подтвердилась. Пытались ли вы уговорить его поменять свое решение?

— Сначала мы разговаривали в пятницу вечером. Даня объяснил мне, что очень устал, но я все-таки попросил его приехать в Мадрид. Тогда, пропустив групповой этап, он, возможно, смог бы принять участие в плей-офф, если сборная туда попадет. Мы договорились созвониться в субботу, чтобы Медведев взвесил все на свежую голову. Он обещал подумать, но утром подтвердил, что сборной помочь не сможет. Сказал, что переговорил с ребятами и те поняли его.

— Как вы восприняли эту историю?

— Безусловно, мы рассчитывали на Медведева, но и его можно понять. Ни о каком недостатке патриотизма тут речи не идет. То, что Даня просто «утонул» в конце сезона и проиграл на турнирах в Париже и Лондоне четыре матча, стало следствием огромных нагрузок. Дали о себе знать шесть финалов подряд, сыгранных с августа по октябрь. График, конечно, сумасшедший. Но при составлении расписания на вторую половину года Медведев не мог заранее планировать такие результаты. Ведь одно дело, когда ты проигрываешь в первом или втором круге, и совсем другое, когда играешь неделю до конца. К тому же практически любой теннисист, у которого идет хорошая серия, если, конечно, он не Федерер, Надаль или Джокович, на кураже хочет выступать еще и еще. Я давно говорю, что теннис противоречит методике спортивной тренировки. Ни в одном другом виде спорта вы не увидите, чтобы в классификации учитывались 18 зачетных турниров, а два чемпионата мира стояли в календаре рядом, да еще в конце сезона.

— У большинства теннисистов, как правило, в середине ноября наступает время отпусков. Карен Хачанов в промежутке между парижским турниром Masters 1000 и Кубком Дэвиса успел несколько дней отдохнуть на Мальдивах, а Андрей Рублев съездил в Финляндию. В какой мере это отразилось на их спортивной форме?

— Рублев без тенниса жить не может и отдыхал всего два дня. Хачанов же приехал в Мадрид в идеальной физической форме, не имея ни одного килограмма лишнего веса. Тренироваться здесь мы начали в среду, одними из первых, а в субботу сыграли проверочный матч с аргентинцами. Хачанов, Рублев и Донской работают с хорошим настроением. Психологический климат в команде идеальный, между теннисистами и тренерским составом сложились отличные отношения. Вот если бы еще и Медведев приехал…

— Каким видится вам соотношение сил в группе?

— Она у нас тяжелейшая. Тем не менее с Медведевым мы могли бы побороться не только за выход в четвертьфинал, но и за победу в турнире.

— А теперь?

— Теперь будем биться без Медведева. Возможности хоть как-то варьировать состав у нас нет. Ясно, что Хачанову и Рублеву предстоит играть практически без замен. Но шансы остаются. Если рассуждать чисто арифметически, то в двух матчах нам предстоит провести шесть встреч, и если выиграем четыре из них, даже проиграв один матч, то вполне можем выйти в плей-офф со второго места.

— С хорватами, которые остались без своей первой ракетки Марина Чилича, сославшегося на травму колена, будет справиться легче, чем с испанцами?

— Не думаю, что сильно легче. У Хачанова отрицательный баланс встреч с хорватским первым номером Борной Чоричем. Будет непросто, но шансы, повторяю, у нас есть.