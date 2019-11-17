Белоруссия рассчитывает получить скидку на российский газ

Минск надеется, что Москва снизит цену на газ в 2020 году, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко. По его словам, пока подтверждения этому нет.

«Здесь многоуровневые переговоры, главами государств было обозначено, какая должна быть стратегия — равные цены в течение двух лет. На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли»,— сказал господин Ляшенко (цитата по БелТА).

Игорь Ляшенко также сказал журналистам, что на заседании Совета министров Союзного государства 19 ноября в Москве премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудят спорные вопросы, и стороны придут к какому-то балансу по ключевым вопросам, многие темы уже были обсуждены.

Напомним, на этой встрече премьер-министры должны обсудить новую программу реализации союзного договора. По данным “Ъ”, Москва и Минск согласовали более 50% «дорожных карт», которые предусмотрены программой экономической интеграции. «Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям. После того, как будут решены экономические вопросы, начнется согласование политической интеграции государств.

Подробности — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».