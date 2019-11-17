Минск в начале декабря назовет окончательную сумму компенсаций за загрязнение нефти в «Дружбе»

Окончательную сумму компенсаций за загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» Белоруссия представит в правительство России в начале декабря, сообщил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко. В сумму будут включены затраты, связанные с пострадавшим оборудованием и экономические потери.

Ранее сообщалось, что Белоруссия оценила ущерб от налогового маневра и грязной нефти РФ в $1,5 млрд.

«Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне... Будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало... Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отправить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок»,— сказал господин Ляшенко (цитата по БелТА).

При этом, по словам вице-премьера Белоруссии, ситуация с грязной нефтью не оказывает прямого влияния на модернизацию НПЗ. «Работа идет планомерно, внимательно следим за работой наших строителей»,— добавил он.

Инцидент с грязной нефтью произошел весной. 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позднее «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сумма компенсаций Белоруссии пока не называлась, однако Александр Лукашенко заявил, что ему недостаточно $20 млн компенсации за загрязнение «Дружбы».

О том, во сколько может обойтись России инцидент с «Дружбой», читайте в приложении “Ъ” «Нефть преткновения».