Москва и Эр-Рияд обсуждают условия реализации контракта на поставку С-400

Контракт России и Саудовской Аравии на поставку зенитно-ракетных систем С-400, подписанный в 2017 году, еще не вступил в силу, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева. Он добавила, что сейчас обсуждаются условия для его реализации.

«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 Триумф. В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу»,— сказала госпожа Воробьева на выставке в Дубае (цитата по ТАСС).

Не исключается и возможность использования других российский комплексов для выстраивания национальной системы ПВО Саудовской Аравии. Госпожа Воробьев добавила, что страны также ведут переговоры по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103, однако о конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400 в октябре. Тема поставок комплексов С-400 на сумму свыше $2 млрд была поднята в ходе встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

Подробнее о результатах переговоров — в материале “Ъ” «Эр-Рияд получит огня, ракет и гранат».