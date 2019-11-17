Полиция Гонконга применила водометы против демонстрантов

Полиция применила водометы против демонстрантов в Гонконге, сообщает South China Morning Post. Протестующие бросают кирпичи в правоохранителей, которые пытаются расчистить блокпосты у политехнического университета в районе тоннеля Кросс-Харбор.

Тоннель Кросс-Харбор связывает Гонконг и полуостров Цзюлун (входит в составл Гонконга). Построен под водами бухты Виктория.

В ходе протестов один из полицейских был ранен стрелой в голень. Пострадавший офицер занимался связями со СМИ. Бюро образования объявило, что занятия во всех школах в Гонконге в понедельник, 18 ноября будут приостановлены из соображений безопасности. Протестующие пообещали сделать будничный хаос «новой нормой», поэтому было решено закрыть образовательные учреждений как минимум на еще на один день.

Фото: South China Morning Post

Ранее полиция также применила против митингующих слезоточивый газ. Напомним, первоначальной причиной недовольства жителей Гонконга был проект закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Гонконг становится более радикальным».