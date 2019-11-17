В Краснодарском крае продолжают действовать семь природных пожаров

По состоянию на утро воскресенья, 17 ноября, на территории Краснодарского края продолжают действовать семь очагов лесных пожаров в Сочи, а также в Туапсинском и Мостовском районе. Из них три возгорания локализованы.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, за минувшие сутки было ликвидировано пять очагов природных пожаров, шесть – локализовано. Всего к ликвидации возгораний привлечено 348 человека и 87 единиц техники. С 08:05 субботы, 16 ноября, организована работа авиации МЧС России. С вертолетов Ми-8 и ВСУ-5 в течение дня было произведено 42 сброса воды с нарастающим итогом 85-ти сбросов.

Спасатели напоминают, что в связи с установившейся сухой погодой и увеличением на территории Краснодарского края возгораний сухой растительности, а также в целях предупреждения пожаров на Кубани введен особый противопожарный режим.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился поставить посты на въездах в лесную местность, чтобы предотвратить новые возгорания, вызванные человеческим фактором.

Василий Хитрых