Глава Кубани поручил перекрыть дороги к лесным массивам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, что для недопустимости новых очагов возгорания в лесных массивах, следует ограничить туда доступ людей. Въезд в леса, по его словам, необходимо взять под круглосуточную охрану. С одной стороны — это, по мнению губернатора, защитит жителей от огня, с другой – позволит уберечь территории от браконьеров и поджигателей.

«Нужно поставить заградительные барьеры на всех дорогах, которые ведут к лесным массивам. Привлекайте к этой работе казачество, местных жителей – они точно знают, где охрана особенно нужна», – заявил господин Кондратьев. Контроль за данным поручением возложен на первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.

По словам и.о. начальника ГУ МЧС по краю Николая Платонихина, с начала ноября по нарушениям пожарной безопасности составлено 50 протоколов. Четыре материала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по подозрению в поджогах лесной подстилки задержаны два человека в Северском районе и еще двое – в Мостовском районе. По данным регионального минприроды, по состоянию на утро среды, 13 ноября, в лесах Краснодарского края продолжают действовать восемь пожаров. Шесть из них локализованы. Площадь кромки горения составляет 17,7 га.

Василий Хитрых