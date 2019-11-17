Стефанос Циципас устранил кумира

В финале Nitto ATP Finals, завершающегося в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн, встретятся дебютант этого состязания Стефанос Циципас из Греции и австриец Доминик Тим. Это стало известно после того, как в полуфинале Циципас в двух сетах обыграл 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, а Тим с таким же преимуществом одолел Александра Зверева из Германии. Свидетелем тому на O2 Arena стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Полуфинал Nitto ATP Finals с участием Роджера Федерера, как это неизменно бывает в последние годы, вызвал повышенный ажиотаж. Хотя вместимость O2 Arena на этом турнире составляет 17,8 тыс. человек, что весьма прилично для теннисного состязания, билеты на первый субботний матч практически невозможно было приобрести еще в четверг вечером, когда стало известно о выходе швейцарца в play-off.

Более того, у букмекеров во встрече с Стефаносом Циципасом шестикратный победитель итогового турнира считался фаворитом.

Видимо, на них произвел впечатление безукоризненный теннис, продемонстрированный Федерером в последней встрече группового этапа с Новаком Джоковичем. К тому же нельзя было забывать, что швейцарский ветеран отдыхал почти двое суток, в то время как грек в пятницу почти три часа сражался с Рафаэлем Надалем, которому, кстати, уступил. Да и счет личных встреч был в пользу Федерера — 2:1. После поражения в четвертом круге Australian Open он уверенно побеждал Циципаса на двух турнирах категории «500» — в марте в Дубае и в октябре в Базеле.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Однако все эти аргументы в пользу знаменитого ветерана не сработали. По сравнению с четвергом на корте был совсем другой Роджер Федерер. С самого начала матча ему элементарно не хватало точности, а первый удар над головой, который обычно приносит швейцарцу стопроцентное очко, он неудачно выполнил еще на разминке. Все это стало причиной катастрофической реализации брейк-пойнтов (1 из 12) и плохого соотношения очков, выигранных Федерером на приеме второй подачи Циципаса (всего 15 из 33).

В свою очередь, 21-летний шестой номер мирового рейтинга, который всю неделю выглядит в Лондоне весьма уверенно, был беспощаден к кумиру своего детства. (Когда Федерер в 2002 году дебютировал на итоговых турнирах, Циципасу было всего четыре года). Получив преимущество в начале первой партии, грек отыгрался в седьмом гейме с 0:40, а в девятом гейме, продолжавшемся почти четверть часа, завершил партию с седьмого сетбола. Во втором сете самые интересные и важные события произошли в третьем, четвертом и пятом геймах, в которых Циципасу удалось сделать два брейка, а Федереру — только один. В итоге — 6:3, 6:4. Федерер в третий раз подряд выбыл на полуфинальной стадии Nitto ATP Finals. В 2017 году его переиграл бельгиец Давид Гоффен, а год назад — будущий чемпион Александр Зверев из Германии, который в пятницу вечером в полуфинале встречался с Домиником Тимом.

В своей группе австриец превзошел Федерера и Новака Джоковича, а теперь пришла очередь Зверева.

В первом сете на втором брейк-пойнте в 12-м гейме он допустил двойную ошибку, а во второй партии потерял подачу в шестом гейме и проиграл — 5:7, 3:6 за 1 час 35 минут. Эта победа позволила Тиму подняться в рейтинге на четвертое место, обойдя Даниила Медведева. Впрочем, первая тройка по итогам года, в которую входят Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер, вне зависимости от воскресного финала останется неизменной.

А в нем, к слову, встретятся теннисисты, которые заняли в своих группах первые места и по игре всю неделю выглядели лучше остальных. Счет их личных встреч — 4:2 в пользу Циципаса, но предыдущий матч, финал октябрьского турнира категории «500» в Пекине, остался за Тимом.