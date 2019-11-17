Airbus может построить самолет без вредных выбросов к 2030 году

Французская компания Airbus может построить самолет вместимостью до 100 человек, который не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду, сообщила Bloomberg исполнительный директор компании Airbus ExO Alpha Сандра Шеффер. По ее словам, авиалайнер будет осуществлять региональные рейсы.

Airbus, Boeing и другие крупные авиастроители обязались сократить выбросы углекислого газа вдвое к 2050 году. «Сегодня не существует единого решения для выполнения обязательств, но есть ряд решений, которые сработают, если мы соберем их вместе»,— сказала госпожа Шеффер.

Сейчас компания работает с партнерами над созданием более экономичных двигателей, изучением гибридных и альтернативных видов топлива, а также улучшением аэродинамики. По ее словам, крупные авиалайнеры не смогут сократить выбросы, а небольшие самолеты могли бы это делать к 2030 году.

Экологическое движение, которое осуждает потребление и призывает от него отказаться критикует людей, путешествующих самолетами, из-за высоких выбросов авиации в атмосферу. В последнее время, особенно в связи с деятельностью шведской активистки Греты Тунберг, движение начало охватывать все больше других отраслей, в том числе производство одежды.

Чем осознанное потребление может навредить ритейлу, читайте в материале "Ъ FM" «Бизнес увидел угрозу в экологическом активизме».