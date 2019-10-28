Бизнес увидел угрозу в экологическом активизме

Главу сети по продаже одежды H&M Карла-Йохана Перссона обеспокоили заявления Греты Тунберг об осознанном потреблении. Он считает, что движение, которое поддержала активистка, может привести «к ужасным последствиям». По его словам, борьба за экологию и умеренное потребление может сильно ударить по индустрии торговли, а затем породить множество социальных проблем. Чем осознанное потребление грозит бизнесу? И придется ли ему адаптироваться? Выяснял Александр Рассохин.

Речь 16-летней экоактивистки Греты Тунберг о недостаточном контроле за выбросами углекислого газа прозвучала в сентябре на саммите ООН по климату и стала, пожалуй, одним из главных выступлений года. Изначально слова об ограниченном потреблении воспринимались как призыв к отказу от полетов на самолетах. Но теперь под удар попадает и индустрия продажи одежды, предупреждает глава H&M Карл-Йохан Петерсон. Именно на этот рынок, по данным ООН, приходится 10% выбросов парниковых газов. Всему виной модель фаст-фэшн — привычка часто покупать недорогую одежду.

Но говоря об экологии, мир забывает, что компании создают рабочие места и платят налоги, говорит Карл-Йохан Петерсон. С ним согласен и председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович: «Говорить, что таким образом будет решена проблема нарушения баланса, нечестно. В первую очередь необходимо создавать рабочие места, нести социальную ответственность за своих сотрудников и платить налоги, на которые можно заниматься спасением окружающей среды. Какие-то активисты, конечно, будут призывать к осознанному потреблению. Такие тенденции время от времени появляются. Кто-то ведь придерживается белковой диеты, это же не значит, что мы не будем продавать пшеницу».

На основе фаст-фэшн построен бизнес не только H&M, но и таких мировых брендов, как АSOS, Zara и многих других. Действительно ли призывы могут ослабить позиции ритейла на рынке? Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что шаги в этом направлении уже заметны: «Различные сервисы обмена товарами, например, Avito, “Юла” — это одни из самых популярных интернет-ресурсов, объемы исчисляются миллионами единиц. Естественно, это наносит ущерб производителям.

Кроме того, необходимость владения товарами среди молодого поколения отходит на второй план, многие просто берут вещи в аренду».

Впрочем, вряд ли идея Греты Тунберг найдет широкий отлик в России, предполагает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Россияне, как известно, с осторожностью воспринимают новые тренды, особенно после кризиса 2014-го. Однако для Европы и США риск оправдан. «Развитые страны достаточно активно заражаются различными социальными идеями. Именно там компании рискуют начать нести определенные потери, связанные с низким потреблением продукции. Продажи могут упасть на 25-30%»,— говорит Карпов.

Очевидно, что если компании столкнутся с убытками, то им придется перестраивать свою работу под новые условия. Но каким образом? Вероятно, на смену модели фаст-фэшн придет так называемая слоу-фэшн, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Слоу-фэшн — это инвестирование в вещи более длительного использования. То есть если люди сами будут отказываться от дешевых одноразовых товаров, значит, на их место придет одежда с более длительным сроком хранения. Вопрос в том: сможет ли компания перестроиться и отвечать на эти потребности общества?»

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В результате цены на товары могут вырасти, рассуждают некоторые аналитики. Другие предполагают, что компании начнут инвестировать в технологии переработки, ведь значительный объем СО2 выделяется при утилизации одежды. Не исключено, что выступление Греты Тунберг может стать поворотным моментом в развитии индустрии.

Речь Греты Тунберг критиковала и немецкий канцлер Ангела Меркель. По ее словам, в выступлении экоактивистки не упоминалось, какие шансы для защиты климата дают новые технологии, в частности, альтернативная энергетика.