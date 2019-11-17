В Киеве погибли два человека в результате взрыва гранаты в общежитии

МВД Украины сообщило, что в общежитии на улице Карла Маркса в Киеве взорвалась граната. В результате погибли два человека.

«Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой — строителем. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины»,— сообщил начальник киевской полиции генерал Андрей Крищенко.

Сообщение о взрыве в МВД поступило в субботу, 16 ноября, около 21:00 (22:00 мск). Специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативные группы выясняют обстоятельства случившегося.